Венесуэла расширит российское участие в нефтяной отрасли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро совершил рокировку в нефтяной отрасли страны, назначив министра нефтяной промышленности Нельсона Мартинеса главой государственной нефтегазовой компании PDVSA.

При этом пост министра занял Эулохио Дель Пино, возглавлявший PDVSA, сообщается в пятницу, 25 августа.

Мадуро призвал обоих чиновников расширить иностранное участие в PDVSA - в частности, увеличить долю российских, китайских, индийских и малайзийских инвесторов, которые уже присутствуют в Оринокском нефтегазоносном бассейне.

Дель Пино также должен попытаться созвать саммит ОПЕК с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть. Мартинесу же дано поручение сократить расходы PDVSA и улучшить ее показатели за счет нового энергетического плана. Венесуэла стала жертвой "экономической войны", заявил Мадуро, обвинив в происходящем США.

PDVSA уже несколько месяцев в закрытом режиме ведет переговоры с "Роснефтью" о капиталовложениях в самые производительные нефтяные месторождения, сообщало ранее агентство Reuters. Речь идет примерно о девяти новых объектах в дополнение к уже имеющимся в распоряжении концерна пяти объектам.

Согласно документам PDVSA, "Роснефть" при помощи посредников ежедневно сбывает 225 тысяч баррелей нефти из Венесуэлы, что соответствует примерно 13 процентам всего экспорта нефти из этой страны. По подсчетам Reuters, с 2006 года власти РФ и "Роснефть" перечислили Каракасу 17 млрд долларов кредитов, что неоднократно позволяло предотвратить дефолт в стране. Второй крупнейший кредитор Каракаса - Китай с 2007 по 2014 годы предоставил кредиты на общую сумму около 60 млрд долларов, также с условием погашения нефтью.