Польские шахтеры протестуют против поставок угля из России

Польские шахтеры почти 300 профсоюзов во вторник заблокировали железнодорожные пути на погрузочном терминале в местности Славкув в Шленском воеводстве на юге страны. Как сообщает радиостанция (RMF), они протестуют против поставок угля из России.

«Именно этот терминал соединяет Восток с Западной Европой, и именно здесь российский уголь поступает по железной дороге, лишая нас рабочих мест и возможности получить повышения зарплат», - заявил один из протестующих Богуслав Зентек.

Ранее подобные акции по блокаде путей уже проводились. Шахтеры заявляют, что будут и дальше организовывать протесты такого типа, передает ТАСС.

«Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы получали обещания много раз. Однако на самом деле ничего не происходит», - отметил Зентек.

Согласно данным Агентства по промышленному развитию Польши, в прошлом году на польских шахтах было добыто 61,6 млн тонн каменного угля, что на 1,8 млн тонн меньше, чем годом ранее. Продажи угля упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 млн тонн и составили 58,4 млн тонн. По состоянию на конец декабря прошлого года запасы угля составили 5,2 млн тонн по сравнению с 2,4 млн тонн годом ранее и 1,7 млн тонн на конец декабря 2017 года.

Импорт каменного угля в Польшу составил 16,7 млн тонн, из которых 13,2 млн тонн - энергетический уголь и 3,5 млн тонн - коксующийся. Наибольшее количество сырья - 10,8 млн тонн - импортировано из России. В польском правительстве заявили, что намерены запретить госкомпаниям закупать уголь в России, однако ввести подобное эмбарго для частных компаний они не имеют права.