Польские госкомпании отказываются от импорта угля

Польские государственные компании через 3-4 месяца прекратят импорт угля из-за границы, сообщил вице-премьер, министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

«Я провел переговоры с руководителями госкомпаний. Они больше не будут импортировать уголь», - заявил министр.

Он напомнил, что уголь поставляется в Польшу в основном из России, но также и из США, Южной Америки, Колумбии и Мозамбика. При этом, по его словам, государственные компании «Польская горнодобывающая группа» и «Венглококс» не импортировали иностранный уголь в больших объемах.

«Есть частные фирмы, которые покупают за границей уголь, исходя из экономических соображений. Его качество выше и цена ниже. Мы не можем им это запретить», - указал Сасин и подчеркнул, что в этой отрасли Польша как член ЕС не может вводить эмбарго. «Мы можем действовать только в согласии с ЕС, а такой политической воли нет», - добавил он.

По данным министерства по контролю за государственными активами, в прошлом году Польша импортировала из России 9 млн тонн угля. Всего польские фирмы ежегодно покупают за рубежом около 20 млн тонн угля.

Сложившаяся ситуация вызвала волну негодования в среде польских шахтеров, так как из-за высоких объемов импорта плохо распродается уголь, добываемый внутри страны. На данный момент Польская горнодобывающая группа не использовала 2,5 млн тонн польского угля.