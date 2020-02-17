Белшина остановила три из четырех заводов

Белорусский производитель шин ОАО "Белшина" остановило три из четырех заводов. Завод массовых шин и завод крупногабаритных шин уходят на простой с 17 по 21 февраля. На заводе сверхкрупногабаритных шин конвейер остановлен с 17 февраля по 1 марта.

Все остальные подразделения, в том числе механический завод, в это время продолжат работу. Об этом пишут Naviny.by со ссылкой на начальника отдела идеологической и социальной работы ОАО «Белшина» Юрия Андриевского. По его словам, на время вынужденного простоя работникам предприятия выплатят 2/3 от оклада/тарифной ставки.

Основной причиной остановки заводов назван плановый ремонт технологического оборудования, в том числе вулканизационного и сборочного. В тоже время Юрий Андриевский признал, что в последние годы предприятие испытывает сложности с оборотными средствами. Выросла дебиторская и кредиторская задолженность, денежных средств не хватает для закупки сырья.

«На Белшине проблемы были, есть и будут, к сожалению», — сказал Юрий Андриевский.