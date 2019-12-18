Промышленное производство в Беларуси за 11 мес. 2019 года выросло на 0,7%

Объем промышленного производства в Беларуси за 11 месяцев 2019 года составил 103,6 млрд. рублей и вырос на 0,7% к аналогичному уровню 2018 года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

Рост производства в «горнодобывающей промышленности» составил 0,4%, «обрабатывающей промышленности» – 0,8%, «водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» – 2%, «снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – снижение на 0,5%.

В ноябре 2019 года объем производства составил 9,612 млрд. рублей и вырос на 1,5% к октябрю текущего года.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 15,8%.

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода составили 5,2714 млрд. рублей что составляет 68,3% от среднемесячного объема промышленного производства.

За ноябрь складские запасы выросли на 235,4 млн. рублей.