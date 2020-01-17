Промпроизводство в Беларуси за 2019 год выросло на 1%

Объем промышленного производства в Беларуси за 2019 год составил 113,5 млрд. рублей и вырос на 1% к аналогичному периоду 2018 года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

Рост производства в «горнодобывающей промышленности» составил 0,4%, «обрабатывающей промышленности» – 1,3%, «водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» – 2,3%, «снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – снижение на 0,9%.

В декабре 2019 года объем производства составил 9,898 млрд. рублей и вырос на 3,9% к ноябрю текущего года.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,6%.

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода составили 5,1344 млрд. рублей что составляет 66,3% от среднемесячного объема промышленного производства.

За декабрь складские запасы сократились на 137 млн. рублей.