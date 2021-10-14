Последнее обновление: 14.10.2021 12:07

Путин допустил использование криптовалюты в качестве средства расчета

Криптовалюта имеет место на существование и может использоваться как средство расчета, считает президент России Владимир Путин.

В интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном на сайте Кремля, он рассказал, что в будущем цифровые активы могут начать использоваться как средство накопления, передает РБК.

«Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить… Для того чтобы переводить средства из одного места в другое да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно», — отметил Путин.

Он добавил, что не считает, что криптовалюта ничего не стоит. Президент России указал на то, что для выпуска цифровых активов нужно большое количество энергии, для производства которого необходимо использовать углеводороды.

Путин согласился, что такие люди, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск имеют важное значения для развития расчетов в криптовалюте. В феврале текущего года Tesla купила биткоины на $1,5 млрд, а также на время добавила возможность покупки электромобилей за криптовалюту.

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