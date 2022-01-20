Банк России предлагает запретить в РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют

Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора.

«Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры», - говорится в документе.

Так, «с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют», Банк России предлагает внести ряд изменений в законодательство. «Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т. ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета», - такое предложение регулятора содержится в документе, передает ТАСС.

Также предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами Российской Федерации.

«Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета», - предлагается в докладе Банка России.

Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.