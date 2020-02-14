Семашко уполномочен на подписание договора с Газпромом по газу

Правительство Беларуси постановлением №85 от 13 февраля 2020 года предоставило послу Беларуси в РФ Владимир Семашко полномочия на проведение переговоров по проекту международного договора о поставках природного газа в Беларусь.

«Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительствами Беларуси и России от 25 ноября 2011 года о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Беларуси. При необходимости также предоставлено право вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в сообщении пресс-службы президента РБ.

Семашко также даны полномочия подписать протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.