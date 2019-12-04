Россия вводит налог на попутный нефтяной газ с 2022 года

Правительство России введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ) с 2022 года в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м, с последующим увеличением: с 2024 года — 100 руб., с 2026 года — 150 руб.

Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 29 ноября. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из участников совещания.

В 2018 году добыча ПНГ в России составила 89,5 млрд куб. м, и если этот объем сохранится, то с 2022 года нефтяники будут платить 4,5 млрд руб. в год, с 2024-ого — 9 млрд руб. в год, с 2026-ого — 13,4 млрд руб. в год.

Утвержденная ставка НДПИ намного меньше первоначального плана Минфина, ранее министерство предлагало установить ее на уровне 385 руб. на 1 тыс. куб. м или 34 млрд руб в год.

Изменилась, по сравнению с изначальной концепцией Минфина, и логика введения налога. Если раньше министерство хотело с помощью налога на ПНГ компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот на Приобском месторождении «Роснефти» и «Газпром нефти», то теперь вырученные деньги будут направляться на поддержку нефтегазохимии, следует из протокола совещания.

Правительство давно обсуждает введение налоговых вычетов на этан и СУГи (сжиженные углеводородные газы), которые используют химические компании в качестве сырья. Раньше в качестве источника для финансовой поддержки газохимии правительство обсуждало вариант повышения экспортных пошлин на СУГи. Теперь будет введен налог на ПНГ, «имея ввиду отказ от изменения таможенной пошлины на СУГ», указано в документе.

С 2022 года переработчики этана и СУГов смогут получить налоговые вычеты: на этан — 9 тыс руб. на тонну сырья, на СУГи — от 4,5 тыс руб. за тонну с постепенным ростом до 7,5 тыс руб. на тонну с 2026 года. При этом компании смогут претендовать на льготы только на сырье для новых предприятий, введенных с 1 января 2022 года, или в том случае, если инвесторы обязуются вложить не менее 65 млрд руб. в модернизацию заводов.