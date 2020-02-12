Последнее обновление: 12.02.2020 18:01

Белнефтехим предлагал российским компаниям давальческую поставок топлива на АЗС

Беларусь предлагала российским нефтяным компаниям, владеющим АЗС в стране, давальческую схему для обеспечения нефтепродуктами их заправок.

"Концерн "Белнефтехим" предлагал российским компаниям обратить внимание на возможность давальческой схемы на наших НПЗ", - цитирует Интерфакс-Запад пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.

Пока, сказал он, от российских НК "встречной позиции по этому вопросу нет".

Давальческая схема предполагает, что российские компании, владеющие АЗС на территории Беларуси, поставляют необходимые объемы нефти на белорусские НПЗ, последние производят по заказу поставщиков необходимую объемы бензина и дизеля и отгружают их в адрес указанных АЗС. За услугу нефтепереработки российские компании рассчитываются с белорусскими НПЗ поставками нефти.

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