РФ и Беларусь нашли временный вариант для поставок нефти

Россия и Беларусь нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.

Россия рассчитывает финализировать соответствующее соглашение уже в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах России.

«Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время», - сказал собеседник агентства.

По его словам, отсутствие согласованных ценовых условий и подписанных контрактов между компаниями России и Беларуси стало причиной прекращения с 1 января поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия контракта 2019 года.

«На НПЗ Республики Беларусь имеется запас нефти, позволяющий продолжать работу в режиме пониженной загрузки пока ведутся переговоры», - добавил он.

Загрузка нефтеперерабатывающих заводов Беларуси снижена до технологического минимума.