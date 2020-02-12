Газпром: Цена экспорта газа в ЕС в 2020 году может снизиться до $175-185 за тыс. кубометров

Средняя цена экспортируемого газа в Европу в 2020 году может снизиться до $175-185 за тыс. куб. м, сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора «Газпрома».

«По состоянию на 1 февраля мы делали наши стандартные отраслевые прогнозы, которые мы делаем фактически на еженедельной основе, как минимум, два раза в месяц. Они показывали среднюю цену $175-185 за тыс. куб. м на 2020 год. Сегодня говорить о том, какая она будет, - не очень правильно. Нужно дождаться конца первого квартала, когда мы увидим корректировку цены. Во-первых, мы поймем, что у нас произошло в конце концов с погодным фактором, а именно - было ли у нас частичное похолодание в феврале и марте», - сказала Бурмистрова.

«Газпром» заложил в бюджет на 2020 год экспортную цену на газ на уровне $200 за тыс. куб. м, но пересмотрел свой прогноз, отметил зампред правления холдинга Фамил Садыгов, передает ТАСС.

«При формировании бюджета мы закладывали $200. Но ежемесячно у нас есть инструмент корректировки внешних показателей - это называется платежный баланс, который мы утверждаем ежемесячно», - пояснил он.

И на февраль, с учетом уже новых прогнозов цены в $175-185 за тыс. куб. м «получилось снижение резервного [фонда] лишь на 100 млрд [рублей] - до 576 [млрд рублей]», - уточнил Садыгов.

Также, по его словам, «Газпром» заложил в бюджет на 2020 год цену нефти в $45 за баррель.

Средняя цена поставок газа «Газпромом» в Европу в 2019 году снизилась с $246 до $203 за 1 тыс. кубометров.