Цена газа в Европе превысила $300 за тыс. кубометров

Спотовая цена на газ в Европе превысила уровень в $300/тыс. кубометров.

За сутки цены выросли почти на 4%, передает angi со ссылкой на данные торгов.

В Европе до конца недели сохранится прохладная дождливая погода. При этом поставки СПГ в Европу заметно снижаются, откликаясь на растущие цены в Азии. Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла до $307 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января. Тогда европейская цена взлетала до $335/тыс. кубометров вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии. Однако обновление этого пика уже не представляется недостижимым.

С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила $240/тыс. кубометров. В бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170/тыс. кубов. Более 80% продаж российской компании в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Поступление природного газа с терминалов по приему СПГ в газотранспортную сеть Европы в мае 2021 г. снижается на 17% по отношению к уровню апреля. Падение по отношению к маю 2020 г. составляет 19%.

Поставки газа с европейских терминалов СПГ хоть и разнятся день ото дня, но внутри каждого месяца они находятся в определенном коридоре, который четко обозначается уже в первые дни месяца.

Крупнейшие европейские импортеры СПГ — Франция и Испания — снижают импорт СПГ по отношению к маю 2020 г. на 39% и 34% соответственно.

Ситуация на европейском рынке уже не представляет собой лобовую конкуренцию трубопроводного (в том числе российского газа) и СПГ. После холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, Старому Свету нужен максимум импорта газа по всем направлениям. Европа конкурирует за СПГ с Азией, которая становится все более привлекательным направлением для партий СПГ. Июньский фьючерс на индекс (Japan Korea Marker — отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) уже вырос до $321/тыс. кубометров ($257 в начале апреля).

Заметно снижаются поставки в Европу американского СПГ: если в апреле на северо-запад континентальной Европы пришло 13 танкеров СПГ (в марте — 15), то за первую половину мая ожидается прибытие лишь 3 грузов.