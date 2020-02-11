АЗС российских компаний в Беларуси готовы к импорту топлива из соседних стран

Сети автозаправочных станций (АЗС) российских нефтекомпаний в Беларуси могут начать закупку топлива в соседних странах из-за нехватки нефтепродуктов в условиях резкого сокращения поставок нефти из РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

На розничном рынке Беларуси присутствуют сети Лукойла, Газпромнефти, Роснефти и Татнефти, суммарное число заправок которых составляет около 20% от общего числа АЗС в стране. Сеть АЗС Лукойла в Беларуси включает 83 объекта, Газпромнефти - 49, Роснефти - 39, Татнефти – 18.

Источник в Газпромнефти рассказал Reuters, что сеть АЗС компании столкнулась с ограничениями оптовых продаж бензина и дизтоплива со стороны белорусского госконцерна Белнефтехим.

“Концерн приостановил нам продажу топлива. Говорит, что не имеет свободных ресурсов. У нас посмотрели, решили купить и привезти из-за рубежа - из Польши или из Прибалтики”, - рассказал он.

В месяц заправкам Газпромнефти требуется до 5.000 тонн автобензина и до 20.000 тонн дизельного топлива, сообщил собеседник. В пресс-службе Газпромнефти не ответили на запрос о комментарии.

Представитель Лукойл-Беларусь сказал, что дефицита топлива АЗС компании не испытывают, поставки идут от Белнефтехима. Ранее сообщалось, что на некоторых АЗС Лукойла были введены ограничения на реализацию дизтоплива, но вскоре эти лимиты были сняты.

С начала года единственными поставщиками нефти в Беларусь являются компании группы Сафмар Михаила Гуцериева, но этих объемов недостаточно для загрузки НПЗ республики.

Источники говорят, что пока АЗС в Белоруссии работают в штатном режиме, но Белнефтехим уже начал испытывать недостаток в нефтепродуктах, и это может в ближайшее время негативно отразиться на работе заправок.

“Официальных ограничений на реализацию от Белнефтехима нет, но у них топлива мало”, - сказал один из них.

Два других источника уточнили, что Белнефтехим обращался к нефтепереработчикам в соседних странах, в том числе в Польше, Финляндии и Казахстане, с просьбой о закупке нефтепродуктов.

В Белнефтехиме отрицают проблемы с поставками топлива.

“Нет проблем с обеспечением внутреннего рынка. Заводы производят топливо в достаточных количествах. Мы обеспечиваем поставки компаниям в соответствии с их запросами”, - сказал Reuters представитель концерна.

Российские нефтяные компании, располагая собственным ресурсом нефтепродуктов на территории РФ, не могут снабжать свои АЗС в Белоруссии из-за запрета на такие поставки, введённого Москвой в 2018 году, сказали Reuters два источника. По их словам, российские компании обращались с просьбой временно разрешить импорт нефтепродуктов в Беларусь из РФ, но не получили разрешения.

В феврале компании группы Сафмар начали поставки нефтепродуктов на АЗС российских компаний в Беларуси. Суммарный объем продаж группы бензинов А-92, Аи-95 и дизтоплива на белорусском рынке может составить около 8 тыс тонн, уточнил один из источников.

“Раньше они (компании Сафмар) все нефтепродукты продавали на экспорт, в основном на Украину. Но теперь выделяют и на белорусский рынок”, - сказал собеседник.