Последнее обновление: 07.02.2020 17:48

Компания Гуцериева начала поставки бензина на АЗС российских компаний в Беларуси

АЗС российских нефтяных компаний в Беларуси, которые в настоящее время испытывают дефицит нефтепродуктов, в феврале закупят нефтепродукты у группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Беларуси у компаний группы «Сафмар», - сказал он. Речь идет поставках нефтепродуктов на АЗС «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла» и «Татнефти», уточнил он.

В компании «Сафмар» пока не прокомментировали ТАСС эту информацию.

Как сообщалось, белорусская дочка Лукойла временно ввела лимиты на отпуск топлива на отдельных АЗС из-за ограничения поставок нефтепродуктов на АЗС российских компаний.

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