Последнее обновление: 10.02.2020 15:27

Иран намерен снизить зависимость своей экономики от нефти

Иран составил план по снижению зависимости экономики от нефтяных доходов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«…мы с самого начала хотели снизить уровень и долю нефти в нашей экономике, поскольку воспринимаем это в качестве продажи сырья. Продажа сырья не является каким-то преимуществом. Это не преимущество, когда вы продаете сырье, импортируете продукты и так превращаетесь в рынок западных товаров», - сказал посол, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что сегодня доля нефти в формировании бюджета Ирана очень незначительна.

«Мы можем претендовать на то, чтобы управлять своей экономикой без нефти. Составили план по этому поводу под названием «Управление страной и экономикой без нефти», - подчеркнул дипломат.

Посол пояснил, что в будущем Иран «не собирается экспортировать свою нефть». Джалали выразил уверенность в том, что страна успешно пройдет этот путь.

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