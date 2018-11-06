Экспорт нефти из Ирана рухнет в ноябре, но восстановится из-за послаблений Вашингтона

Экспорт иранской нефти резко снизился после того, как президент США Дональд Трамп в середине года сообщил о возобновлении санкций против Тегерана, но благодаря полученным послаблениям крупнейшие покупатели сырья у исламской республики уже планируют вновь наращивать закупки.

Изначальная цель санкций заключалась в том, чтобы как можно сильнее сократить экспорт иранской нефти, задавить ядерную и ракетную программы и ограничить оказание поддержки повстанцам в Сирии, Йемене и Ливане.

Однако послабления, сделанные для восьми крупнейших потребителей иранской нефти - Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Италии, Греции, Тайваня и Турции - позволяют им выкупать по меньшей мере часть объёмов на протяжении ещё 180 дней, и это может означать рост экспорта после ноября.

По данным статистики, на эти восемь государств приходится три четверти морских отгрузок иранской нефти.

“Решение США (ввести послабления) свидетельствует об отходе на данный момент от заявленной цели - сократить экспорт иранской нефти до нуля”, - сказал Пэт Такер из Economist Intelligence Unit.

По отраслевым оценкам, из-за предсанкционного давления со стороны Вашингтона экспорт нефти из Ирана в ноябре может оказаться в пределах 1-1,5 миллиона баррелей в сутки. Это всего треть от пикового показателя середины года.

По данным S&P Global Platts Analytics, санкции США могут привести к снижению экспорта нефти из Ирана до 1,1 миллиона баррелей в сутки в ноябре.

По данным источника Reuters, знакомого с позицией Тегерана, Иран рассчитывает экспортировать не меньше 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, так как свободных мощностей на глобальном рынке недостаточно для компенсации.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил во вторник, что японские потребители иранской нефти, как ожидается, возобновят импорт ближневосточного сырья после того, так как государство получило временное освобождение от действия санкций США.

Platts также сообщило во вторник, что Южная Корея сможет принимать около 4 миллионов баррелей иранской нефти и конденсата в месяц (130.000 баррелей в сутки) в рамках выданных Вашингтоном послаблений.

Япония и Южная Корея, близкие союзники США, после объявления о санкциях перестали закупать нефть из Ирана.

Второй крупнейший потребитель иранской нефти, Индия, в преддверии санкций тоже сократил количество заявок на покупку сырья в надежде, что попытка сократить зависимость от Тегерана будет оценена Вашингтоном и поможет получить исключение после вступления санкций в силу.

И даже Китай, находящийся в острой фазе торговой войны с США, под давлением Вашингтона снизил объём импорта.

По словам трейдеров, несколько азиатских импортёров нефти уже ищут возможность нарастить число заявок на поставку иранского сырья.

Два осведомлённых китайских источника сообщили, что КНР в период освобождения от санкций сможет покупать 360.000 баррелей иранской нефти в сутки. Это примерно половина среднесуточного импорта КНР с января 2016 года, показывает статистика.

Масштабные послабления умерили опасения дефицита нефти и ослабили давление на компании и страны, которые страдали от подорожания топлива.

В преддверии решающих промежуточных выборов в США, которые могут стоить республиканцам контроля над Конгрессом, Трамп сказал, что хочет вводить санкции против иранского нефтяного сектора постепенно во избежание рыночных потрясений и взлёта мировых цен.

Это помогло смягчить эффект от санкций, угроза которых в начале октября вывела фьючерсы на международный бенчмарк Brent на максимум четырех лет в $87 за баррель.

С тех пор котировки нефти сорта Brent снизились примерно на 15 процентов и мало менялись в последние две сессии.

По словам трейдера, теперь всё внимание фокусируется на том, что будет по истечении 180-дневного срока действия послаблений.

Экспорт иранской нефти после снятия предыдущих санкций в начале 2016 года резко вырос. Поставки сырья, включая газовый конденсат, в середине 2018 года достигли пика - примерно 3 миллиона баррелей в сутки, показали данные Refinitiv Eikon.