ЕС может начать новое антимонопольное расследование против "Газпрома"

Болгарская государственная газопоставляющая компания Bulgargaz готовит запрос в Еврокомиссию на возобновление антимонопольного расследования против "Газпрома" за нарушения российской стороной обязательства скорректировать свою цену в соответствии со среднерыночными ценами ЕС.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Еuractiv.

В 2018 году "Газпром" пообещал Еврокомиссии работать на рыночных условиях, соблюдая принципы конкуренции и открытости. После чего антимонопольное расследование, которое началось еще в 2015 году, было прекращено. Тогда "Газпром" обвиняли в злоупотреблении доминированием на рынках Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии и Словакии.

В мае 2018 года Еврокомиссия выявила ряд предпосылок для нарушений антимонопольного права на рынках природного газа Центральной и Восточной Европы и обязала "Газпром" обеспечить конкурентную цену для потребителей упомянутого региона и устранить ограничения на продажу газа. В результате расследования был сделан вывод, что доминирующее положение "Газпрома" на рынках стан Центральной и Восточной Европы создавало возможность для компании выставлять Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше более высокие цены на газ, чем на конкурентном рынке Западной Европы.

Своим решением ЕК наложила на "Газпром" следующие обязательства: российская компания должна устранить любые ограничения для клиентов, в том числе запрет на перепродажу газа; "Газпром" обязан устранить преграды для потоков газа на изолированные рынки (в частности для Болгарии и стран Балтии); российский монополист должен обеспечить цены, которые будут отражать стоимость газа на конкурентных рынках стран Западной Европы, особенно на ликвидных газовых хабах.