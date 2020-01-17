Газпром хочет вывести Северные потоки из-под действия Газовой директивы ЕС

Газпром в лице своих дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подал заявки немецкому регулятору - Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur) - о выводе газопроводов "Северный поток" и недостроенного "Северного потока - 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза, изменения к которой вступили в силу 23 мая 2019 года.

Это следует из делопроизводства одной из палат немецкого агентства, передает DW.

Процедура, необходимая для "освобождения от норм регулирования", была 10 января запущена в отношении Nord Stream 2 AG и 23 декабря минувшего года - применительно к Nord Stream AG.

Как следовало из обнародованного 12 декабря Федеральным агентством по сетям порядка действий, заявки и сопутствующая документация должны были быть получены им до 13 января.

В документах указывается, что полный вывод из-под правил директивы возможен лишь для трубопроводов, строительство которых завершено до 23 мая 2019 года.

Свое решение регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

"Как государство-член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения ("Северного потока-1" и "Северного потока-2" к газотранспортной системе Евросоюза. - Ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - ранее пояснили DW в Еврокомиссии.

Согласно действующему в Евросоюзе с 2009 года законодательству (Третий энергопакет), газопроводы на территории ЕС должны принадлежать не тем, кто добывает и продает газ, а независимым компаниям. Они также должны быть доступными любым поставщикам, что сделано для либерализации газового рынка и предотвращения монополизма.

Весной минувшего года это правило было распространено на морские газопроводы, идущие из третьих стран на территорию Евросоюза. Изменения в Газовую директиву вступили в силу 23 мая 2019 года. На тот момент строился только один газопровод, подпадающий под новое правило: "Северный поток-2". Так что фактически директива менялась именно из-за этого проекта, а также на будущее.

Впрочем, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в свое законодательство, правящие партии убрали формулировку, в которой говорилось о 23 мая.

Тем не менее в Еврокомиссии продолжают считать, что исключение возможно лишь для газопроводов, завершенных до этой даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно".