Китайский фондовый рынок потерял $393 млрд капитализации из-за страхов о коронавирусе

Вспышка коронавируса лишила китайские акции $393 миллиардов стоимости в понедельник и спровоцировала распродажу на валютном и сырьевых рынках страны на фоне опасений, вызванных распространением коронавируса и его экономическими последствиями.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал почти на 8%, что стало самым сильным однодневным снижением более чем за четыре года. Индекс завершил сессию на отметке 2.746,6 пункта, передает Reuters.

Китайский юань на материковом рынке снизился на 1,2% и опустился ниже уровня в 7 юаней за доллар, завершив сессию на отметке 7,0257.

Торгуемые в Шанхае фьючерсы на нефть, железную руду, медь и сельскохозяйственное сырье также резко снизились вслед за падением глобальных цен.

Распродажа произошла даже после того, как центральный банк сделал крупнейшие денежные вливания в финансовую систему с 2004 года, и несмотря на очевидные усилия регулятора сдержать продажу.

Количество смертей от коронавируса в Китае выросло до 361 по состоянию на воскресенье, что на 57 человек больше по сравнению с предыдущим днем.

Более 2.500 акций снизились на максимально допустимые в течение одного дня 10%.

Стоимость облигаций выросла, мартовские фьючерсные контракты на 10-летние бонды прибавили 1,4%.

Гонконгский Hang Seng, просевший почти на 10% за две недели, закрылся ростом на 0,2%, а индекс Hang Seng China Enterprises - на 0,27% до 10.268,12 пункта.