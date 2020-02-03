Торги на китайских биржах закрылись обвалом котировок

Серьезным падением основных индексов завершились в понедельник торги на биржах материкового Китая. Котировки на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня упали более чем на 7,7% на фоне вспышки коронавируса в стране.

Индекс «Шанхай композит», отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов упал на 7,72%, до 2746,61 пункта. В минусовой зоне оказались котировки всех основных голубых фишек, передает ТАСС.

Серьезным падением основных индексов завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке «Шэньчжэнь компонент» опустился на 8,45%, до 9779,67 пункта. На 7,8% к завершению торгов снизился и индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках.

3 февраля стал первым днем работы фондовых рынков материкового Китая после начавшихся 24 января каникул по случаю китайского Нового года. В Шанхае часть предприятий, занятых в стратегически важных отраслях, уже возобновили работу. Для остальных администрация города продлила каникулы до 10 февраля.

Значительное снижение деловой активности, полагают эксперты, демонстрирует опасение инвесторов относительно возможных негативных последствий распространения нового типа коронавируса для экономики не только Китая, но и всего региона. Из-за вируса в период новогодних каникул убытки, прежде всего, понесли компании, занятые в сферах туризма, логистики и услуг. Заметно снизился объем пассажирских перевозок наземным и воздушным транспортом, упали продажи в торговых сетях, которые в этот период обычно получали сверхприбыль.

Ряд экспертов в финансовых аналитических изданиях страны высказывают мнение, что влияние ситуации с вирусом на фондовый рынок КНР будет краткосрочным. Сильные колебания котировок, полагают, в частности, в CITIC Securities, должны прекратиться в течение недели.