Советник Зеленского отреагировал матом на счет «Нафтогаза» за газ

Советник президента Украины Игорь Новиков прокомментировал объявленную Нафтогазом Украины цену на газ для населения за январь, используя нецензурное выражение.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook, передает РБК.

Новиков отметил, что ранее «Нафтогаз» и Минэнерго пообещали, что газ в январе для граждан будет стоить 4650 грн за 1 тыс. кубометров, однако в январе пришли платежные документы, в которых цена за газ составляла 6913 грн за 1 тыс. кубометров.

«Какого х*я, вполне резонно спросите вы», — написал Новиков, опубликовав фотографию платежки.

Новиков пояснил, что высокие цены на газ обусловлены тем, что «Нафтогаз» закупил летом большой объем дорогого газа, который теперь необходимо реализовать.

«А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами», — добавил Новиков.

«Теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договора и которые вполне законно могут влепить нам 6913 грн за январь», — добавил он.

Новиков также сообщил, что передаст главе государства справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины.

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что отделение оператора газотранспортной системы страны от «Нафтогаза» и подписание с Россией соглашения на транзит газа позволило Киеву снизить для потребителей цены, которые иначе «могли бы вырасти в четыре раза».