Последнее обновление: 30.01.2020 11:21

Советник Зеленского отреагировал матом на счет «Нафтогаза» за газ

Советник президента Украины Игорь Новиков прокомментировал объявленную Нафтогазом Украины цену на газ для населения за январь, используя нецензурное выражение.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook, передает РБК.

Новиков отметил, что ранее «Нафтогаз» и Минэнерго пообещали, что газ в январе для граждан будет стоить 4650 грн за 1 тыс. кубометров, однако в январе пришли платежные документы, в которых цена за газ составляла 6913 грн за 1 тыс. кубометров.

«Какого х*я, вполне резонно спросите вы», — написал Новиков, опубликовав фотографию платежки.

Новиков пояснил, что высокие цены на газ обусловлены тем, что «Нафтогаз» закупил летом большой объем дорогого газа, который теперь необходимо реализовать.

«А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами», — добавил Новиков.

«Теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договора и которые вполне законно могут влепить нам 6913 грн за январь», — добавил он.

Новиков также сообщил, что передаст главе государства справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины.

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что отделение оператора газотранспортной системы страны от «Нафтогаза» и подписание с Россией соглашения на транзит газа позволило Киеву снизить для потребителей цены, которые иначе «могли бы вырасти в четыре раза».

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование