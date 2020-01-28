Последнее обновление: 28.01.2020 15:45

Украина привязала цену газа для населения к цене газа на нидерландском хабе

Правительство Украины ограничило цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа … не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка "Нафтогаза Украины" на уровне 1,917%.

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