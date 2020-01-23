Зеленский отказался от места на форуме в Израиле ради переживших Холокост

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, так как передаст свое место и места других членов украинской делегации людям, пережившим трагедию.

По словам Зеленского, он узнал, что на форум из-за большого интереса к событию и ограниченного количества мест сложно попасть многим из тех, кто пережил Холокост.

«На основное мероприятие должны попасть те, кто больше всех этого заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг — сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», — написал в FB Зеленский, передает РБК.

Он отметил, что также поступили некоторые израильские министры.

Вместе с тем, Зеленский будет участвовать во всех остальных мероприятиях, а также проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером кнессета Израиля.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в Израиле с 23 по 24 января в Иерусалиме. На него приглашены многие мировые лидеры, в том числе главы России, Украины, США, Франции, Великобритании и Германии.