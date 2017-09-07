Порошенко призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко призвал Раду с 1 января 2020 года отменить депутатскую неприкосновенность.

"Призываю внести и согласовать, наконец, изменения в конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие этого решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, очень простое предложение: давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года ", - сказал Порошенко, выступая в четверг с ежегодным посланием в Верховной раде.