Последнее обновление: 07.09.2017 12:38

Порошенко призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко призвал Раду с 1 января 2020 года отменить депутатскую неприкосновенность.

"Призываю внести и согласовать, наконец, изменения в конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие этого решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, очень простое предложение: давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года ", - сказал Порошенко, выступая в четверг с ежегодным посланием в Верховной раде.

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