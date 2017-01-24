Порошенко ввел отдельную военно-воздушную зону над Донбассом

Президент Петр Порошенко своим указом ввел еще одну - четвертую военно-воздушную зону "Восток". Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

"Воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах, других водоемах и по прямых линиях между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территорией Украины. Военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований "Запад", "Центр", "Восток" и "Юг", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", постановлениями Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 года № 252-VIII "Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления" и от 17 марта 2015 года № 254-VIII "О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями".

Этим указом внесены изменения в предыдущий указ от 5 февраля 2016 года, которым было определено три военно-воздушные зоны "Запад", "Юг" и "Центр".