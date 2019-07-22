Зеленский соберет силовиков по расследованию убийства Шеремета

Президент Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, заслушает доклад правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"Во вторник, 23 июля, в 14:00 президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

На мероприятие, которое будет проводиться в здании Офиса президента на Банковой, приглашаются также журналисты.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, вследствие взрыва автомобиля в 7:45 утра, машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основные версии о причинах преступления были названы профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и участие российских спецслужб.