Последнее обновление: 22.07.2019 17:29

Зеленский соберет силовиков по расследованию убийства Шеремета

Президент Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, заслушает доклад правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"Во вторник, 23 июля, в 14:00 президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

На мероприятие, которое будет проводиться в здании Офиса президента на Банковой, приглашаются также журналисты.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, вследствие взрыва автомобиля в 7:45 утра, машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основные версии о причинах преступления были названы профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и участие российских спецслужб.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование