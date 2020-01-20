Украина создает новое предприятие ради прозрачности рынка угля

Украина создает новое госпредприятие "Укрвугилля" 13:48, 20 января 2020 ЭНЕРГЕТИКА 198 0 Идеей создания предприятия является, в частности, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта угля. Иллюстрация REUTERS

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины создало новое государственное предприятие «Укрвугилля» для того, чтобы обеспечить прозрачное функционирование рынка угля.

Об этом говорится в приказе главы ведомства Алексея Оржеля, передает УНИАН.

В министерстве пояснили, что основной идеей создания ГП «Укрвугилля» как специализированного государственного предприятия является обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивое обеспечение потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Также в Минэкоэнерго отметили, что предприятие создается с целью устранения недостатков действующей системы реализации угля, добытого государственными угледобывающими предприятиями, относящимися к сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, "Укрвугилля" необходимо для проведения единой государственной политики в отношении добычи, переработки и реализации угля, оптимизации структуры рынка закупок (в том числе импортных), налаживания единой коммуникативной платформы для оперативного реагирования исполнительной и законодательной власти для решения насущных проблем угольной отрасли.