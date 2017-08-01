Украина в этом году закупит 700 тысяч тонн угля у США

Украинская государственная компания "Центрэнерго" заключила соглашение с американской компанией "XCoal Energy and Resources" относительно поставки энергетического угля в Украину.

Контракт стал результатом договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне.

Согласно условиям контракта, первая поставка размером 85 тысяч тонн состоится в начале сентября, угля обойдется украинской стороне в 113 долларов за тонну. Всего в этом году будет поставлено 700 тысяч тонн.

"Благодаря 700 тыс. тонн мы пройдем через осенне-зимний период без проблем" - сказал глава "Центрэнерго" Олег Коземко.

"Достигнутые договоренности дают Украине доступ к надежному источнику поставки угля из Соединенных Штатов после того как Россия захватила контроль над значительными запасами угля на Донбассе" - заявили в посольстве Украины в США.

Запланированные объемы поставки составляют 8% от потребности Украины в антраците в прошлом году.