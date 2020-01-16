Латвия подтверждает возможность поставки нефти в РБ через свои порты

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты.

Об этом он заявил сегодня после встречи с Александром Лукашенко, сообщают официальные СМИ.

"С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности», - сказал Кариньш.

Однако, на самом деле он лишь подтвердил всем известный факт о том, что латвийские порты, включая Вентспилский порт, имеют техническую возможность перевалки нефти и нефтепродуктов.

Латвия не имеет своей нефти, но с радостью примет танкеры, перекачает нефть в ж/д вагоны и прогонит их до границы с Беларусью, не задумываясь при этом, где и по какой цене Беларусь смогла закупить эту. С таким же энтузиазмом Латвия принимает из РБ вагоны с нефтепродуктами и перекачивает их в танкеры.

«Бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси, - заявил Кариньш. - Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей… Мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены… Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки".