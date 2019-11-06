Латвия готова подстроиться под график Лукашенко

Латвия готова не только принять Лукашенко с визитом, но и подстроиться по график белорусского правителя. Впрочем, пока еще даты визита не определены.

Предстоящий визит Лукашенко в Латвию обсуждался сегодня на встрече спикера нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко с послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

По словам латвийского дипломата, Латвия готова к визиту и ждет предложений от белорусской стороны по датам.

Андрейченко больше говорил о политических отношениях, намекая на возможную поддержку Беларуси со стороны Латвии в европейских структурах. Латвийского посла в основном интересовали коммерческие аспекты взаимоотношений двух стран.

"Латвия… очень заинтересована во всех вопросах, которые связаны с транзитом и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений", - сказал Семанис.