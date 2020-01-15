Путин анонсировал референдум о поправках в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию анонсировал ряд поправок в Конституцию РФ, предложив при этом провести референдум по предложенному им пакету изменений.

«Считаю необходимым провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию», — заявил Путин. – «Только по результатам голосования граждан будет принято окончательное решение. Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти, должно быть определяющим».

При этом Путин отверг идею принятия новой Конституции РФ.

«Считаю, такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан», - заявил он.

В качестве первой поправки Путин предложил закрепить правовой приоритет Конституции РФ. Он пояснил, что в результате требования международных договоров и судебных решений будут действовать в отношении РФ только в той части, которая не влечет ограничений и не противоречит действующей Конституции РФ.

Далее, президент РФ предложил наделить Госдуму полномочиями утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера.

"Предлагаю изменить <…> порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров", - сказал Путин, отметив, что президент будет обязан назначить предложенных кандидатов на должность. "То есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", - подчеркнул он.

За президентом сохранится право увольнять руководителей правительства и министров в случае утраты доверия или неисполнения своих обязанностей.

Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. По мнению президента, это позволит сделать работу прозрачнее.

"Предлагаю предусмотреть, чтобы назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент мог проводить по итогам консультации с Советом Федерации", - сказал президент в послании Федеральному собранию в среду.

Еще одной поправкой в Конституцию РФ станет запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, которые занимают ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности.

"Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны, а именно главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства", - заявил Путин.

Путин также предложил прописать в Конституции РФ требование к кандидату на пост главы государства о проживании на территории страны не менее 25 лет и об отсутствии у него зарубежного гражданства.

"Предлагаю закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее".

В настоящее время Конституция РФ предусматривает, что президентом РФ "может быть избран гражданин Российской Федерации... постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет ".

Путин в очередной раз озвучил ограничение президентства двумя сроками, хотя и не считает этот вопрос принципиальным.

"Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что это вопрос принципиален, но согласен с этим", - заявил он.

Путин также предложил закрепить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, а также обязательную индексацию пенсий.

В Конституции РФ, по мнению Путина, необходимо закрепить принципы единой системы публично власти, при этом полномочия местного самоуправления должны быть расширены и укреплены.

Путин предложил снизить зависимость прокуроров от местных властей и наделить президента правом отстранять от должности прокурора, который нарушил закон или запятнал свою репутацию.

Путин предложил наделить Конституционный суд правом проверять легитимность законопроектов и решений правительства до их подписания. Он также предложил закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета