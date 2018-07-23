Китай не будет девальвировать юань для поддержки экспорта

Китай сообщил в понедельник, что влияние на курс его нацвалюты оказывают рыночные силы и что у Пекина нет намерения девальвировать ее для поддержки экспорта после того, как Вашингтон сообщил, что следит за ослаблением юаня на фоне усиливающегося торгового спора двух стран.

Министерство иностранных дел КНР также сообщило, что связанные с торговлей угрозы и запугивание никогда не сработают в отношении Китая. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сказал, что готов ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $500 миллиардов.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил Reuters в пятницу, что в полугодовом докладе о манипулировании валютами, который будет обнародован 15 октября, ведомство проанализирует ослабление курса юаня.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на вопрос журналистов о комментариях Мнучина сказал, что влияние на курс юаня оказывают спрос и предложение на рынке и что нацвалюту поддерживают хорошие показатели экономики.

“Китай не намерен использовать такие способы, как конкурентная девальвация своей валюты, для поддержки экспорта”, - сказал он.

Народный банк Китая и Государственное валютное управление страны не ответили на просьбы прокомментировать заявления Мнучина.

Китайский юань с конца первого квартала потерял более 7 процентов к доллару на фоне торгового спора КНР и США и укрепления американской валюты.

Объем импорта китайских товаров в США в 2017 году составил около $505 миллиардов, в результате чего дефицит торгового баланса США с КНР достиг почти $376 миллиардов, показали данные американского правительства. За первые пять месяцев 2018 года импорт составил $205 миллиардов, а дефицит - $152 миллиарда.

В июле Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда, на которые Пекин ответил аналогичными мерами.

“Мы советуем американской стороне сохранять спокойствие и рациональное отношение”, - сказал Гэн.