Иран официально объявил Пентагон "террористической организацией"

Президент Ирана Рухани подписал закон, которым внес Пентагон и Вооруженные силы США в список террористических организаций.

Об этом говорится в заявлении президента, передает Громадське со ссылкой на Tasnim.

Таким образом, Рухани выполнил принятую 7 января в ходе открытого заседания парламента резолюцию, согласно которой к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани».

До этого власти Ирана признавали террористами только Центральное командование Вооруженных сил США.