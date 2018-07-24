Последнее обновление: 24.07.2018 18:00

Тегеран грозит зеркально ответить Вашингтону на попытки заблокировать экспорт нефти

Иран ответит зеркальными мерами, если США попытаются заблокировать поставки нефти из страны, сообщило во вторник министерство иностранных дел исламской республики.

Чиновники США усиливают дипломатическое давление на другие страны, пытаясь добиться прекращения закупок ими иранской нефти.

“Если Америка желает предпринять решительный шаг в этом направлении, она определенно столкнется с реакцией и зеркальными мерами со стороны Ирана”, - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Бахрам Гасеми, которого процитировало государственное информационное агентство IRNA.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу подержал предложение президента страны Хасана Рухани заблокировать экспорт нефти из Персидского залива, если экспорт иранской нефти будет остановлен.

И без того напряженные отношения между Тегераном и Вашингтоном ухудшились в последние дни.

В понедельник Иран проигнорировал предупреждение от президента США Дональда Трампа о недопустимости новых угроз в адрес Вашингтона и возможных последствиях, “с которыми мало кто сталкивался в истории до этого”.

Спикер парламента Ирана во вторник описал комментарий Трампа как слова “возмутителя спокойствия”, сказав, что дипломатические отношения США на сегодняшний день пребывают в “беспорядке”.

Иран столкнулся с угрозой возобновления санкционного режима США после решения Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе 2015 года.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование