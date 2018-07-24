Тегеран грозит зеркально ответить Вашингтону на попытки заблокировать экспорт нефти

Иран ответит зеркальными мерами, если США попытаются заблокировать поставки нефти из страны, сообщило во вторник министерство иностранных дел исламской республики.

Чиновники США усиливают дипломатическое давление на другие страны, пытаясь добиться прекращения закупок ими иранской нефти.

“Если Америка желает предпринять решительный шаг в этом направлении, она определенно столкнется с реакцией и зеркальными мерами со стороны Ирана”, - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Бахрам Гасеми, которого процитировало государственное информационное агентство IRNA.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу подержал предложение президента страны Хасана Рухани заблокировать экспорт нефти из Персидского залива, если экспорт иранской нефти будет остановлен.

И без того напряженные отношения между Тегераном и Вашингтоном ухудшились в последние дни.

В понедельник Иран проигнорировал предупреждение от президента США Дональда Трампа о недопустимости новых угроз в адрес Вашингтона и возможных последствиях, “с которыми мало кто сталкивался в истории до этого”.

Спикер парламента Ирана во вторник описал комментарий Трампа как слова “возмутителя спокойствия”, сказав, что дипломатические отношения США на сегодняшний день пребывают в “беспорядке”.

Иран столкнулся с угрозой возобновления санкционного режима США после решения Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе 2015 года.