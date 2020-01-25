Пентагон сообщил о 34 пострадавших военнослужащих от ракетного удара Ирана 8 января

Число американских солдат, пострадавших в результате иранского ракетного удара по военным объектам США в Ираке ночью 8 января, оказалось больше, чем об этом сообщалось ранее.

Официальный представитель Пентагона заявил в пятницу, 24 января, что сотрясения головного мозга и контузии получили 34 американских военнослужащих, передает DW.

Половина из них, пояснил он, уже вернулись в свои части. Восемь солдат после первичного лечения в Германии вылетели в США, еще девять - продолжают лечиться в американском военном госпитале в немецком городке Ландштуль (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Президент США Дональд Трамп на следующий день после иранской ракетной атаки объявил, что не пострадал ни один американец. Позднее Пентагон заявил об 11 пострадавших, у которых наблюдались симптомы сотрясения головного мозга. 17 января официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) объявил, что пострадавшие американские военнослужащие были доставлены для обследования и амбулаторного лечения не только в Германию, но и на базу в Кувейте.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска. В Иране эта акция была названа актом возмездия за убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

Комментируя атаку, глава Пентагона Марк Эспер сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения".