Последнее обновление: 09.01.2020 14:45

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», — сказал постпред. Он также добавил, что Иран не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Соединенных Штатов, передает ТАСС.

В то же время, министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран и впредь, будет действовать пропорционально в случае нападения со стороны США, передает Tehran Times.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке. Так Иран отреагировал на убийство командира элитного подразделения КСИР Касема Сулеймани, который погиб 3 ноября в результате атаки США вблизи аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что это было сделано по приказу американского президента Дональда Трампа в оборонительных целях. По мнению властей США, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих. В Тегеране убийство генерала назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование