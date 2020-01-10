Беларусь остановила экспорт добываемой нефти в ФРГ

Беларусь в январе остановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории страны, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в торговых кругах.

Беларусь традиционно экспортирует всю добытую на своей территории легкую нефть.

В 2019 году госкомпания «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу “Дружба” в Германию или Польшу в 2020 году. По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.

Во время предыдущих нефтяных обострений в отношениях с Россией Беларусь останавливала экспорт добываемой на своей территории нефти в ФРГ и пускала ее на загрузку мощностей Мозырского НПЗ.