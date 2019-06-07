Последнее обновление: 07.06.2019 11:17

Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с "Дружбой"

Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с магистральным нефтепроводом "Дружба", прогнозируется его восстановление в июле, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

"Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". Технически он сейчас невозможен. Надеемся до конца года все объемы восстановить по контракту", - заявила Костюченко.

При этом собеседница уточнила, что добываемая в Белоруссии нефть экспортируется только в страны Европы.

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