Последнее обновление: 09.01.2020 19:25

Лукашенко: Россия предлагает нефть по ценам выше мировых

Лукашенко утверждает, что Россия предлагает Беларуси покупать нефть по ценам, превышающим мировые. В результате Беларусь была вынуждена искать альтернативных поставщиков и «нашла».

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?!», - заявил сегодня Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

«Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - утверждает белорусский правитель.

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