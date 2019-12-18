Беларусь и Россия согласовали схему компенсаций за налоговый маневр

Россия и Беларусь договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Россия возместит Беларуси потери от налогового маневра, введя обратный акциз для белорусских НПЗ. Сумма субсидий может составить до $1,5 млрд., сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

О том, что такой вариант обсуждается, в ноябре заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции. Реально это случится не раньше 2022 года, сказал в начале декабря посол Беларуси в России Владимир Семашко. До этого времени Россия сможет компенсировать потери Белоруссии от маневра, но лишь в некотором объеме за счет изменения ценообразования на нефть, отметил Семашко. По его словам, следующий год белорусские заводы должны пройти безболезненно.

В 2020 году «индикативный баланс» предполагает поставку в Беларусь 24 млн т нефти, но «перетаможка» 6 млн. тонн нефти в него не входит. Таким образом, белорусские НПЗ могут (им придется) увеличить переработку до 24 млн т нефти.

Точно рассчитать размер отрицательного акциза для белорусских заводов нелегко — в России он считается по сложной формуле и зависит от нескольких параметров, в том числе цен на нефть, корзины нефтепродуктов завода, его удаленности от экспортных рынков.

Тем не менее, для среднего российского завода отрицательный акциз с 2024 года составит 4 тыс. руб. на тонну, или 96 млрд руб. ($1,5 млрд) при переработке 24 млн т нефти, пишет РБК со ссылкой на аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука.

Другим болезненным для Беларуси остается цена на газ из России с 2020 года. Беларусь просит газ дешевле $100 за 1 тыс. кубометров (сегодня цена $127 за 1 тыс. кубов), но больше не настаивает на том, чтобы Россия поставляла ей газ по цене Смоленской области $73 за 1 тыс. кубометров.