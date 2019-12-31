Кремль пока не обсуждает «апокалипсис» белорусского транзита

России и Беларуси пока не удалось достигнуть договоренности по вопросам нефти и газа, однако это не повод обсуждать «апокалиптические сценарии», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Там сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достигнуть договоренности. Вы знаете, что вчера имела место длительная беседа, обсуждались вопрос интеграции, дела газовые и нефтяные. Пока договоренности достигнуть не удалось», — цитирует Пескова РБК.

Вчера, 30 декабря Лукашенко и Путин по итогам телефонной беседы договорились, что правительства двух стран подготовят промежуточный вариант условий поставок в республику нефти и газа в том случае, если субъекты хозяйствования не смогут договориться о поставках до 1 января.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко уже дали указаниям компаниям в обеих странах, однако пока эти усилия «не увенчались успехом».

«Пока апокалиптические сценарии предлагаем не обсуждать. Разговор будет продолжен», — подытожил Песков.

Сегодня, 31 декабря, Путин и Лукашенко по телефону обсудили поставки российской нефти в Беларусь на фоне сообщений о возможной остановке экспорта нефти в РБ из-за отсутствия договоренностей об условиях поставок.

По состоянию на утро 31 декабря на Беларусь не было оформлено ни тонны нефти из РФ, сообщил Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомых с оформлением маршрутных поручений. По данным агентства белорусские НПЗ с конца минувшей недели готовятся к последствиям затянувшихся переговоров, снизив загрузку ради создания запасов сырья.

В ходе сегодняшнего разговора Путин вполне мог конвертировать обещание возобновить поставки нефти в РБ в обмен на гарантию Лукашенко обеспечить беспрепятственный транзит как нефти, так и газа на период затянувшихся переговоров.