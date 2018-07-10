В 1-м квартале рост транзита российского газа через Беларусь составил 3%

ПАО "Газпром" в 1-м квартале 2018 года увеличило транзит газа по территории Беларуси на 3% по сравнению с 1-м кварталом 2017 года и составил 11,4 млрд кубометров, говорится в сообщении "Газпром трансгаза Беларусь" (оператор белорусской ГТС, 100-процентная "дочка" "Газпрома").

Объем поставки газа внутренним потребителям республики вырос в 1-м квартале на 7,6% до 6,6 млрд кубометров.

Накануне состоялось заседание наблюдательного совета ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", где были рассмотрены итоги работы компании в 1-м квартале 2018 года.