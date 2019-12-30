Болгария начнет получать газ из РФ через Турцию с 1 января

Болгария начнет получать российский газ по трубопроводу Турецкий поток 1 января 2020 года, сообщила в понедельник министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

По словам министра, новый маршрут через территорию Турции будет более выгоден экономически и может привести к снижению цен на газ примерно на 5% в годовом исчислении.

Поставки Газпрома удовлетворяют почти весь спрос Болгарии - порядка 3 миллиардов кубометров газа в год, передает Reuters.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют запустить газопровод Турецкий поток 8 января в Стамбуле.