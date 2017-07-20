Болгария, Греция, Румыния и Венгрия объединят свои газотранспортные сети

Газовые компании четырех европейских страны — Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии — объединят свои газотранспортные сети. Соответствующий меморандум 19 июля в Бухаресте подписали болгарские Bulgartransgas и ICGD, греческая DESFA, венгерская FGSZ Ltd и румынская SNTG Transgaz, сообщает Минэнерго Болгарии.

Как отмечается в сообщении министерства, документ должен будет способствовать реализации проекта коридора для передачи природного газа в транзитные страны и на европейский рынок, а также в обратном направлении.

В сентябре 2016 года главы министерств энергетики Болгарии, Греции, Венгрии и Румынии приняли декларацию о создании т.н. «Вертикального газового коридора». Проект поможет организовать поставки газа из Каспийского региона в Грецию, Болгарию и Румынию. Газ будет поступать в эти страны из Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу, который планируется как часть проекта Южного газового коридора. Ежегодная транспортная способность «Вертикального газового коридора» должна составить 3–5 млрд куб. м газа.

Тогда же, в сентябре 2016 года, газовые операторы Болгарии, Греции и Румынии подписали меморандум с украинским оператором «Укртрансгаз». Документ касался согласования плана действий о создании между странами газотранспортного коридора.

10 июля болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Болгария будет готова принимать весь российский газ со второй нитки «Турецкого потока» в случае прекращения транзита газа из России через Украину. «Если Россия прекратит качать 3 млрд куб. м через Украину, то мы будем покупать этот объем через «Турецкий поток», — пообещал Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

За несколько дней до этого, 5 июля, глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр экономического развития Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение о присоединении Венгрии к «Турецкому потоку». Поставки российского газа в Венгрию планируют наладить к концу 2019 года, их объем оценивается в 8 млрд куб. м в год.