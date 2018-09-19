Ким Чен Ын обязался закрыть испытательный полигон в присутствии инспекторов

КНДР обязалась закрыть испытательный полигон "Сохэ" и допустить в страну международных инспекторов. Ким Чен Ын "в скором времени" посетит Сеул.

В частности, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил на совместной пресс-конференции, что Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.

Завершение работы полигона должно произойти "в присутствии экспертов" из стран, имеющих отношение к урегулированию конфликта с КНДР, отметил далее Мун Чжэ Ин.

Возможны и дальнейшие шаги, в частности прекращение деятельности Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, указал он. Условием таких шагов, по словам южнокорейского лидера, будут уступки Пхеньяну со стороны США.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что намерен превратить Корейский полуостров "в место без ядерного оружия". Он также сообщил, что намерен "в ближайшем будущем" приехать в столицу Южной Кореи Сеул. Это будет первый подобный визит с момента разделения Корейского полуострова.

Как известно, с 18 по 20 сентября в Пхеньяне проходит трехдневный межкорейский саммит, основными вопросами которого являются прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами.

Напомним, первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне пограничного села Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также относительно официального окончания состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов.