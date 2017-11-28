Последнее обновление: 28.11.2017 17:25

КНДР может закончить разработку ядерного оружия уже через год

Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гён заявил перед журналистами во вторник, что Северная Корея может объявить о завершении работ по созданию ядерного оружия.

"Северная Корея развивает свое ядерное оружие более быстрыми темпами. Мы не можем исключать возможности того, что Северная Корея завершит создание ядерного оружие через год", - приводит слова министра агентство Ренхап.

Министр напомнил, что следующий год для КНДР юбилейный – страна отмечает 70-летие со дня основания государства.

Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого и через две недели после ядерного испытания КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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