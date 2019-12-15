Facebook запустит программу против дезинформации в Украине

В первой половине 2020 года Facebook запустит в Украине специальную программу, которая будет обозначать манипуляции в ленте новостей.

Об этом заявила менеджер публичной политики Украины в Facebook Екатерина Крук, сообщает Detector Media.

«Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире — это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговыми организациями, которые помогают нам проверять контент», — отметила она.

Информация, имеющая признаки манипуляций, будет визуально выделяться из ленты.

«Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, — это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф», — отметила Крук.