В Украине сформирован Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Текст соответствующего указа № 808/2019 размещен на сайте президента.

Совет создан с целью обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов создается как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, передает УНИАН.

Основными задачами совета является формирование предложений относительно защиты информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечения реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

Указом утвержден состав Совета. Его секретарем стал общественный деятель Вадим Миський.

В состав совет вошли юрист Александр Бурмагин, журналист, продюсер Наталья Влащенко, юрист Ирина Городецкая, журналист Наталья Гуменюк, общественный деятель Диана Дуцик, продюсер Павел Елизаров, журналист Максим Кречетов, общественный деятель Татьяна Лебедева, журналист, редактор Светлана Остапа, редактор Людмила Писанко, общественный деятель Татьяна Попова, общественный деятель, журналист Сергей Томиленко, юрист, общественный деятель Тарас Шевченко, общественный деятель Сергей Штурхецкий.